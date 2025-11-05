Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:39

Рубль укрепляется: курсы сегодня, 5 ноября, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль получил поддержку за счет ряда факторов, считают эксперты финансового рынка. Что об этом известно, каковы прогнозы по российской валюте, что с курсами сегодня, 5 ноября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Что с курсом доллара сегодня, 5 ноября

Центробанк установил курс доллара на выходные и среду, 2–5 ноября, на отметке 80,8861 рубля против прежнего курса — 80,9756 рубля. Валюта подешевела на 8,95 копейки. На международном валютном рынке Forex доллар продается за 80,96 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0355 (0,04%) на 11:39 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Сколько стоят евро и юань в среду, 5 ноября

Текущий курс евро, согласно установке регулятора, составляет 93,3848 рубля. Ранее валюта стоила 93,3893 рубля и потеряла около одной копейки. На Forex валюта уходит за 93,126 рубля, прибавляя 0,135 (0,15%) на 11:47 мск.

Стоимость юаня по ЦБ в среду, 5 ноября, — 11,2449 рубля. До этого китайская валюта была на уровне 11,3408 рубля. Так, валюта потеряла 9,6 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,3833 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0162 (0,14%) на 11:49 мск.

Почему рубль укрепляется, прогнозы

Доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех экономист Инна Литвиненко предположила, что в ноябре курс доллара будет колебаться в диапазоне от 79 до 82 рублей, евро — от 93 до 94 рублей. По ее словам, серьезно повлиять на положение национальной валюты может изменение объема импортных и экспортных операций: при росте импорта возрастет спрос на валюту, что спровоцирует снижение рубля и укрепление доллара; похожая картина складывается с юанем.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Исходя из текущих отношений России и стран Запада, ключевой ставки 16,5% и объемов импорта, в ноябре курс рубля, скорее всего, останется плюс-минус неизменным», — заявила Литвиненко.

Рубль демонстрирует устойчивую позицию благодаря политике Центробанка, ожидать резкого ослабления на отрезке в два-три месяца не стоит, заявил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«В ноябре доллар будет находиться в коридоре 77–82 рублей. На первый квартал 2026 года мы также смотрим достаточно консервативно по рублю, так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, что приведет к паузе в цикле снижения», — отметил эксперт.

Схожее мнение выразил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман: жесткая политика ЦБ РФ обеспечивает стабильность рубля в конце осени.

«Регулятор не только оставил ключевую ставку на относительно высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что фактически зафиксировало ожидания инвесторов на сохранение дорогих денег. Это усилило привлекательность рублевых активов и вызвало рост спроса на российскую валюту», — пояснил аналитик.

Рубль получает поддержку на фоне пересмотра ожиданий рынка по ключевой ставке, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Участники закладываются на более длительный период высоких уровней. Жесткая денежно-кредитная политика и рост налоговой нагрузки сдерживают потребительский спрос и импорт, что работает в пользу рубля», — пояснил он.

Силаев добавил, что завершение налогового периода снимает с рынка поддержку в виде дополнительных продаж валюты экспортерами. При этом по-прежнему отсутствует паритет торгового баланса: импорт демонстрирует активную динамику на фоне стагнирующего экспорта.

Эксперт указал, что в последние месяцы рубль стал менее чувствителен к геополитическому фону, поэтому значительной волатильности не ожидается. До конца года аналитик прогнозирует колебания доллара в диапазоне 79–84 рублей и 11,5–11,9 рубля за юань.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 ноября: где сбои в России

Наступление ВС России на Харьков 5 ноября: тысячи бойцов в котле в Купянске

Погода в Москве в среду, 5 ноября: к вечеру ждать град и заморозки?

деньги
курсы
валюты
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.