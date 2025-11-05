Рубль укрепляется: курсы сегодня, 5 ноября, что с долларом, евро и юанем

Рубль укрепляется: курсы сегодня, 5 ноября, что с долларом, евро и юанем

Рубль получил поддержку за счет ряда факторов, считают эксперты финансового рынка. Что об этом известно, каковы прогнозы по российской валюте, что с курсами сегодня, 5 ноября, сколько стоят доллар, евро и юань?

Что с курсом доллара сегодня, 5 ноября

Центробанк установил курс доллара на выходные и среду, 2–5 ноября, на отметке 80,8861 рубля против прежнего курса — 80,9756 рубля. Валюта подешевела на 8,95 копейки. На международном валютном рынке Forex доллар продается за 80,96 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0355 (0,04%) на 11:39 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Сколько стоят евро и юань в среду, 5 ноября

Текущий курс евро, согласно установке регулятора, составляет 93,3848 рубля. Ранее валюта стоила 93,3893 рубля и потеряла около одной копейки. На Forex валюта уходит за 93,126 рубля, прибавляя 0,135 (0,15%) на 11:47 мск.

Стоимость юаня по ЦБ в среду, 5 ноября, — 11,2449 рубля. До этого китайская валюта была на уровне 11,3408 рубля. Так, валюта потеряла 9,6 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 11,3833 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0162 (0,14%) на 11:49 мск.

Почему рубль укрепляется, прогнозы

Доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех экономист Инна Литвиненко предположила, что в ноябре курс доллара будет колебаться в диапазоне от 79 до 82 рублей, евро — от 93 до 94 рублей. По ее словам, серьезно повлиять на положение национальной валюты может изменение объема импортных и экспортных операций: при росте импорта возрастет спрос на валюту, что спровоцирует снижение рубля и укрепление доллара; похожая картина складывается с юанем.

«Исходя из текущих отношений России и стран Запада, ключевой ставки 16,5% и объемов импорта, в ноябре курс рубля, скорее всего, останется плюс-минус неизменным», — заявила Литвиненко.

Рубль демонстрирует устойчивую позицию благодаря политике Центробанка, ожидать резкого ослабления на отрезке в два-три месяца не стоит, заявил основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«В ноябре доллар будет находиться в коридоре 77–82 рублей. На первый квартал 2026 года мы также смотрим достаточно консервативно по рублю, так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, что приведет к паузе в цикле снижения», — отметил эксперт.

Схожее мнение выразил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман: жесткая политика ЦБ РФ обеспечивает стабильность рубля в конце осени.

«Регулятор не только оставил ключевую ставку на относительно высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что фактически зафиксировало ожидания инвесторов на сохранение дорогих денег. Это усилило привлекательность рублевых активов и вызвало рост спроса на российскую валюту», — пояснил аналитик.

Рубль получает поддержку на фоне пересмотра ожиданий рынка по ключевой ставке, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Участники закладываются на более длительный период высоких уровней. Жесткая денежно-кредитная политика и рост налоговой нагрузки сдерживают потребительский спрос и импорт, что работает в пользу рубля», — пояснил он.

Силаев добавил, что завершение налогового периода снимает с рынка поддержку в виде дополнительных продаж валюты экспортерами. При этом по-прежнему отсутствует паритет торгового баланса: импорт демонстрирует активную динамику на фоне стагнирующего экспорта.

Эксперт указал, что в последние месяцы рубль стал менее чувствителен к геополитическому фону, поэтому значительной волатильности не ожидается. До конца года аналитик прогнозирует колебания доллара в диапазоне 79–84 рублей и 11,5–11,9 рубля за юань.

