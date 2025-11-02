Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 18:41

В США решили бороться с Китаем, усиливая доллар

FT: США обсудили продвижение национальной валюты с экспертом по долларизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Белого дома и Министерства финансов США провели консультации с экспертом по долларизации, профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке, чтобы обсудить меры продвижения доллара как основной валюты для других стран, сообщает газета Financial Times. Таким образом, в Вашингтоне рассчитывают противодействовать Пекину.

Высшее руководство потребовало, чтобы все связанные с этим вопросы были тщательно изучены, и здесь на помощь приходит ваш покорный слуга, — сказал Ханке.

Уточняется, что американская администрация провела с профессором как минимум две встречи. Однако каких-либо конкретных решений пока принято не было. Сам Ханке отметил, что в Белом доме опасаются звучащих в мире призывов снизить использование американской валюты.

Ранее специалисты Управления Конгресса США по бюджету предупредили, что американская экономика может безвозвратно потерять $7–14 млрд (566 млрд — 1 трлн рублей) из-за приостановки работы правительства. Ведомство подготовило три сценария развития событий.

