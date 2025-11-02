В США решили бороться с Китаем, усиливая доллар FT: США обсудили продвижение национальной валюты с экспертом по долларизации

Представители Белого дома и Министерства финансов США провели консультации с экспертом по долларизации, профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке, чтобы обсудить меры продвижения доллара как основной валюты для других стран, сообщает газета Financial Times. Таким образом, в Вашингтоне рассчитывают противодействовать Пекину.

Высшее руководство потребовало, чтобы все связанные с этим вопросы были тщательно изучены, и здесь на помощь приходит ваш покорный слуга, — сказал Ханке.

Уточняется, что американская администрация провела с профессором как минимум две встречи. Однако каких-либо конкретных решений пока принято не было. Сам Ханке отметил, что в Белом доме опасаются звучащих в мире призывов снизить использование американской валюты.

