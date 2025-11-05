Наступление ВС России на Харьков 5 ноября: тысячи бойцов в котле в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 5 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, что известно о тысячах бойцов ВСУ в котле в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 5 ноября

Жесткая мясорубка разворачивается на всех участках фронта в Харьковской области, российские штурмовые группы продавливают оборону ВСУ в Волчанске, Синельниковском лесу и на Хатненском направлении. Интенсивно работают российская авиация, артиллерия и расчеты ТОС «Солнцепек», сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В Гоптовке Харьковской области уничтожен расчет БПЛА 58-й мотопехотной бригады ВСУ, который атаковал беспилотниками жителей Белгородской области, находясь вблизи российской границы. Ликвидирован в том числе командир, уточнил источник.

«На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись на 300 м и зачистили 20 зданий. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ с тяжелыми боями продвинулись на 150 м и заняли два опорных пункта ВСУ. На участке фронта Меловое — Хатнее „Бесстрашные“ продолжают продвижение по лесополосам, расширяя зону контроля. За сутки продвижение составило до 700 м. Ударами российской авиации уничтожены позиции ВСУ в районе Двуречанского», — утверждает канал.

На Липцевском участке существенных изменений не наблюдается, ВСУ активных действий не предпринимали, добавили авторы.

«На Купянском участке ВС РФ продвигаются между Купянском и Кучеровкой. Есть успехи в Кондрашовке. В районе Купянска российские войска продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ. Сообщается о пресечении попытки противника обеспечить выход окруженных подразделений с левого берега реки Оскол», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

«Ни единого шанса выжить», — комментируют пользователи Сети положение ВСУ в Купянске.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, украинская сторона признает, что российские штурмовики наступают в районе Центрального рынка в направлении микрорайона Юбилейный в Купянске.

«На севере направления наши пробиваются к Двуреченскому и с юга, со стороны Каменки, и с севера, со стороны Бологовки», — добавил Царев.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек личного состава, вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств, заявил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о «зачистке» Купянска

В Минобороны России заявили, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы зачистке в Купянске от оставшихся «до 60 русских» свидетельствует о двух вещах.

«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — отметили в пресс-службе МО.

В другом случае Зеленский может понимать безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске и ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих пытается до последнего скрывать правду от населения и западных союзников, добавили в министерстве.

