Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 05:45

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на Краснолиманском направлении, сообщил боец с позывным Кольт. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 ноября?

Украинский разведчик попал в плен ВС РФ

Украинский солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт и не воевал», однако эти слова звучат неубедительно, отметил российский боец.

«По нему было видно, что это человек, который очень давно воюет. По всей видимости, из диверсионно-разведывательной группы», — пояснил Кольт.

Он добавил, что украинский военнослужащий сам сдался в плен. Кольт с товарищем двигались по лесу, когда наткнулись на бойца. Отработать по нему не успели: мужчина упал на землю и поднял руки.

«Запад» за сутки уничтожил 98 беспилотников ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили барражирующий боеприпас RAM II и 98 БПЛА ВСУ, в том числе 53 беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе барражирующий боеприпас RAM II, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова

Вооруженные силы Украины теряют контроль над Красноармейском и Димитровом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, украинское военное командование не устраняет системные ошибки, что приводит к повторяющимся потерям.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград (украинские названия Красноармейска и Димитрова. — NEWS.ru)», — говорится в сообщении.

Российский боец спас мирных жителей от удара дрона

Российский оператор дрона не допустил удара по автомобилю с мирными людьми, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это случилось, когда во время миссии в зоне боевых действий сотрудник центра «Рубикон» заметил машину.

Инцидент произошел на Рубцовском направлении в тылу врага. Оператор FPV-дрона заметил на дороге автомобиль и решил его проверить. Украинские военные нередко используют гражданские машины для прикрытия, поэтому оператор приблизился к транспорту, чтобы выяснить, кто в нем находится.

На опубликованном видео заметно, как из остановившейся машины выходят люди и поднимают руки. После этого боец увел беспилотник и позволил им уехать.

Генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ

Попавших в окружение в Красноармейске бойцов ВСУ ждут либо плен, либо гибель, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, киевская власть берет в заложники семьи военных ВСУ, оказывающихся в котлах.

«Попавшие в котел в Красноармейске военнослужащие ВСУ выполняли приказы Киева, а в итоге он их бросил в окружении. У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение. Если они будут сопротивляться, их уничтожат. В последнее время власти Украины берут в заложники родных и близких тех, кто попадает в окружение, поэтому теперь бойцы ВСУ рискуют вдвойне: своей жизнью и жизнью своих родственников, если он где-то скажет, что выполнял преступный приказ», — добавил Липовой.

Читайте также:

Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября

Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос

Наступление ВС России на Харьков 4 ноября: десятки трупов, бойня в Купянске

ВСУ
ВС РФ
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Россией за ночь ликвидировали 40 украинских дронов
В Госдуме намерены освободить часть россиян от налогов на землю и транспорт
«Дело не только в деньгах»: в ЕС неожиданно ответили на слова Захаровой
Юрист раскрыл, в каком случае Митрошина может избежать колонии
Четверо детей стали жертвами пожара в Сургуте
Российский лыжник сравнил уровень призовых на стартах в России с мировыми
Пугачева может потерять товарный знак, названный в честь дочери
В России может появиться обязательный учет домашних питомцев
К чему снится разбитое зеркало: опасности и важные перемены
Появились кадры крушения грузового самолета в американском Луисвилле
Число погибших при крушении самолета в Луисвилле увеличилось
Юрист ответила, грозит ли штраф за пропуск поверки счетчиков
Семьи погибших в «Листвяжной» получили более миллиарда рублей
В Госдуме назвали способ привлечь зумеров на заводы
Беспилотники ВСУ атаковали энергообъекты в пригороде Владимира
К чему снится менструальная кровь: важные знаки и толкования снов
Вы готовили картошку неправильно! Запекаем в духовке с беконом
Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек
Назван размер средней пенсии в России
ВСУ попытались атаковать четыре района Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября
Регионы

Зачистка в Красноармейске, разгром «ежей» ВСУ: новости СВО к утру 3 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.