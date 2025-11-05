Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на Краснолиманском направлении, сообщил боец с позывным Кольт. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 ноября?

Украинский разведчик попал в плен ВС РФ

Украинский солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт и не воевал», однако эти слова звучат неубедительно, отметил российский боец.

«По нему было видно, что это человек, который очень давно воюет. По всей видимости, из диверсионно-разведывательной группы», — пояснил Кольт.

Он добавил, что украинский военнослужащий сам сдался в плен. Кольт с товарищем двигались по лесу, когда наткнулись на бойца. Отработать по нему не успели: мужчина упал на землю и поднял руки.

«Запад» за сутки уничтожил 98 беспилотников ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки сбили барражирующий боеприпас RAM II и 98 БПЛА ВСУ, в том числе 53 беспилотника самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе барражирующий боеприпас RAM II, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 тяжелых квадрокоптеров», — сказал он.

В Раде признали потерю ВСУ Красноармейска и Димитрова

Вооруженные силы Украины теряют контроль над Красноармейском и Димитровом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, украинское военное командование не устраняет системные ошибки, что приводит к повторяющимся потерям.

«Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград (украинские названия Красноармейска и Димитрова. — NEWS.ru)», — говорится в сообщении.

Российский боец спас мирных жителей от удара дрона

Российский оператор дрона не допустил удара по автомобилю с мирными людьми, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это случилось, когда во время миссии в зоне боевых действий сотрудник центра «Рубикон» заметил машину.

Инцидент произошел на Рубцовском направлении в тылу врага. Оператор FPV-дрона заметил на дороге автомобиль и решил его проверить. Украинские военные нередко используют гражданские машины для прикрытия, поэтому оператор приблизился к транспорту, чтобы выяснить, кто в нем находится.

На опубликованном видео заметно, как из остановившейся машины выходят люди и поднимают руки. После этого боец увел беспилотник и позволил им уехать.

Генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ

Попавших в окружение в Красноармейске бойцов ВСУ ждут либо плен, либо гибель, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, киевская власть берет в заложники семьи военных ВСУ, оказывающихся в котлах.

«Попавшие в котел в Красноармейске военнослужащие ВСУ выполняли приказы Киева, а в итоге он их бросил в окружении. У них два варианта: либо сдаться в плен, либо уничтожение. Если они будут сопротивляться, их уничтожат. В последнее время власти Украины берут в заложники родных и близких тех, кто попадает в окружение, поэтому теперь бойцы ВСУ рискуют вдвойне: своей жизнью и жизнью своих родственников, если он где-то скажет, что выполнял преступный приказ», — добавил Липовой.

