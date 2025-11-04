Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября

В ночь на 4 ноября на территории Волгоградской области было зафиксировано возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Кроме того, ВСУ запустили по территории РФ десятки дронов. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ спровоцировали пожар в Волгоградской области

В ночь на 4 ноября на территории Волгоградской области было зафиксировано возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел на подстанции «Фроловская» в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции „Фроловская“ зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА», — сообщил глава региона.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По предварительной информации, пострадавших при ликвидации пожара нет. Аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия для локализации и устранения последствий чрезвычайной ситуации. Согласно данным мониторинга, работа подстанции была восстановлена в кратчайшие сроки, перебоев в энергоснабжении потребителей удалось избежать.

Завод в Башкирии попал под удар БПЛА ВСУ

Причиной взрыва на предприятии в Стерлитамаке оказалась детонация БПЛА, заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. По его словам, завод подвергся удару сразу двух беспилотных летательных аппаратов. Обе цели сбиты средствами противовоздушной обороны, погибших и пострадавших нет.

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятия оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие на промышленном объекте в Стерлитамаке произошло в ночь на 4 ноября. Как уточнил глава местной администрации Эмиль Шаймарданов, в цехе водоочистки АО «СНХЗ» прогремел взрыв, приведший к частичному обрушению конструкций.

Нижегородская область подверглась атаке БПЛА

В Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников повреждены три частных дома и один многоквартирный, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его данным, силами ПВО было сбито 20 БПЛА, в результате инцидента никто не пострадал.

«Ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель ЛНР получил ранение после атаки БПЛА ВСУ

ВСУ ударили беспилотником по многоквартирному жилому дому в городе Свердловске Луганской Народной Республики, заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадал мирный житель, его госпитализировали.

«В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок — нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в здании поврежден фасад и выбиты окна, людей эвакуировали. На месте происшествия работает глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев. Вместе со специалистами он оценивает объем нанесенных повреждений, чтобы определить, пригоден ли дом к восстановлению, резюмировал Пасечник.

Дроны повредили жилые дома в Воронежской области

Силы ПВО и РЭБ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Воронежскую область, уничтожив и подавив более 40 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, однако в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых строений и автомобилей.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в восьми районах, трех городах и на подлете к региону было обнаружено, уничтожено и подавлено более 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома», — говорится в публикации.

Пять районов Белгородчины подверглись атакам ВСУ

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При этом один из пострадавших был ранен при атаке на движущийся автомобиль, отметил глава региона.

«Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПВО России сбила свыше 80 дронов ВСУ за ночь

Дежурные силы ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.

«В период с 23:30 мск 3 ноября до 07:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 40 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Воронежской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 10 — над территорией Белгородской области. Еще шесть дронов были сбиты над Курской областью, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

