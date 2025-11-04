Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 12:00

Стали известны последствия налета БПЛА ВСУ под Воронежем

Гусев: украинские БПЛА повредили жилые дома в Воронежской области

Александр Гусев Александр Гусев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Силы ПВО и РЭБ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Воронежскую область, уничтожив и подавив более 40 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, однако в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых строений и автомобилей.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в восьми районах, трех городах и на подлете к региону было обнаружено, уничтожено и подавлено более 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что падение обломков беспилотников причинило ущерб трем частным домовладениям и одному многоквартирному зданию. По его информации, средствами ПВО уничтожено 20 БПЛА, при этом жертв и пострадавших нет.

Кроме того, мэр Енакиево Сергей Захаров заявил о наращивании ВСУ применения беспилотников самолетного типа увеличенного размера для атак на населенные пункты в прифронтовой полосе. По его данным, силовой агрегат данного БПЛА по своим параметрам сопоставим с мотором автомобиля «Жигули».

