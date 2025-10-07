Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 05:28

ВСУ начали использовать гигантские беспилотники размером с «Жигули»

Захаров: ВСУ используют БПЛА с двигателями весом 300 килограммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ наращивают применение БПЛА самолетного типа с увеличенными габаритами для нанесения ударов по населенным пунктам в прифронтовой зоне, передает РИА Новости со ссылкой на мэра Енакиево Сергея Захарова. Отмечается, что мотор у этого беспилотника по габаритам похож на тот, что используется в «Жигулях».

У нас был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. Чтобы понимать, на этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограммов 300, размером с двигатель автомобиля «Жигули». Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд, — сказал Захаров.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы утром во вторник, 7 октября.

До этого в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника.

