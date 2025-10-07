Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 05:07

ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: ПВО сбила дрон, летевший на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, заявил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы утром во вторник, 7 октября.

ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил он.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передавал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Киришами отразили атаку семи беспилотников. Он отметил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали.

