06 октября 2025 в 08:11

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ночь на 6 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 251 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Республики Крым, 34 БПЛА — над территорией Курской области, 30 БПЛА — над территорией Белгородской области, 20 БПЛА — над территорией Нижегородской области, 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА — над территориями Брянской и Тульской областей, четыре БПЛА — над территорией Рязанской области, по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному БПЛА — над территорией Липецкой области и над Московским регионом, 62 БПЛА — над акваторией Черного моря, пять БПЛА — над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

беспилотники
атаки
ВСУ
регионы
Россия
Минобороны
