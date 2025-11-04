Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:01

Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА

Никитин: упавшие обломки БПЛА повредили 4 дома в Нижегородской области

Глеб Никитин Глеб Никитин Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

В Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников повреждены три частных дома и один многоквартирный, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале. По его данным, силами ПВО было сбито 20 БПЛА, в результате инцидента никто не пострадал.

Ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные силы ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили свыше 80 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Согласно информации ведомства, воздушной атаке подверглись восемь субъектов страны.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсинском округе зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата на многоквартирный дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты дрона причинили ущерб оконным конструкциям на третьем этаже здания.

