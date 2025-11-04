Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:35

Более 80 беспилотников атаковали Россию в День народного единства

Силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над Россией в ночь на 4 ноября

Дежурные силы ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.

В период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 40 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Воронежской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 10 — над территорией Белгородской области. Еще шесть дронов были сбиты над Курской областью, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на регион. По его словам, один из пострадавших в момент удара находился в автомобиле. Всего беспилотники совершили налет на пять муниципалитетов, уточнил Гладков.

