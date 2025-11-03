Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 18:29

Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками пять муниципалитетов Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пять муниципальных образований подверглись ударам со стороны ВСУ, при этом один из пострадавших был ранен при атаке на движущийся автомобиль.

Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в хуторе Ленинаван Мясниковского района пострадали два человека. Падение дронов причинило ущерб жилым строениям и автомобилю.

Кроме того, в Туапсинском округе Краснодарского края зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
дроны
БПЛА
беспилотники
