Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пять муниципальных образований подверглись ударам со стороны ВСУ, при этом один из пострадавших был ранен при атаке на движущийся автомобиль.

Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в хуторе Ленинаван Мясниковского района пострадали два человека. Падение дронов причинило ущерб жилым строениям и автомобилю.

Кроме того, в Туапсинском округе Краснодарского края зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание.