Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 06:58

Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на один из регионов РФ

Слюсарь: два человека получили ранения из-за атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области пострадали два человека. Инцидент произошел в хуторе Ленинаван Мясниковского района, где падение дронов привело к повреждениям жилых домов и транспортного средства, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам главы области, в результате атаки загорелась легковая машина, также повреждения получили два частных жилых дома. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание автомобиля. В нескольких соседних строениях взрывной волной были выбиты оконные стекла.

К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь, — уточнил Слюсарь.

На место происшествия оперативно выехали все дежурные экстренные службы для ликвидации последствий атаки. Военные подразделения продолжают отражение воздушной атаки.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. Вечером 1 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ростовская область
атаки
ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии по приказу Трампа
Продукты, которые надо есть в ноябре: зачем организму свекла
Пророссийские хакеры заполучили личные данные первых лиц офиса Зеленского
Опять рекордные +15? Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге 3–9 ноября
Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон
Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на один из регионов РФ
Запекаю горбушу только так — рыба получается как из ресторана!
Почему снится, что муж уходит к другой: толкование из популярных сонников
«На огороде окопы рыли»: жители ДНР рассказали о произволе ВСУ
Дроны разнесли пикапы с боеприпасами ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 ноября
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершил странный маневр
Почему во сне приходит покойная мама: важные подсказки и значения
Названы российские регионы, где водится самая полезная морская рыба
Чувства к Лазареву, «война» с экс-мужем, «Голос»: как живет Пелагея
«Мир полон конфликтов»: Москва хочет стабилизации ситуации в Венесуэле
В ОП раскрыли, как оплачивается работа в День народного единства
Мнение об СВО, карьера и личная жизнь: куда пропала Елка
Полиция нашла тело осужденного на 11 тыс. лет основателя криптобиржи
Какие растения забрать с дачи на зиму: как это сделать правильно
Обломки беспилотника ВСУ рухнули на многоэтажку под Краснодаром
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.