Два человека пострадали из-за атаки ВСУ на один из регионов РФ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области пострадали два человека. Инцидент произошел в хуторе Ленинаван Мясниковского района, где падение дронов привело к повреждениям жилых домов и транспортного средства, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
По словам главы области, в результате атаки загорелась легковая машина, также повреждения получили два частных жилых дома. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание автомобиля. В нескольких соседних строениях взрывной волной были выбиты оконные стекла.
К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь, — уточнил Слюсарь.
На место происшествия оперативно выехали все дежурные экстренные службы для ликвидации последствий атаки. Военные подразделения продолжают отражение воздушной атаки.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей над территорией России. Вечером 1 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.