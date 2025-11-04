Падение БПЛА спровоцировало пожар на электроподстанции под Волгоградом Губернатор Бочаров: в Волгоградской области произошел пожар на электроподстанции

В ночь с 3 на 4 ноября на территории Волгоградской области было зафиксировано возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. Инцидент произошел на подстанции «Фроловская» в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, написал губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции «Фроловская» зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА, — сообщил губернатор.

По предварительной информации, пострадавших при ликвидации пожара нет. Все необходимые аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия для локализации и устранения последствий чрезвычайной ситуации. Согласно данным мониторинга, работа подстанции была восстановлена в кратчайшие сроки, перебоев в энергоснабжении потребителей удалось избежать.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная атака продолжалась 3 ноября с 20:00 до 23:30 по московскому времени.