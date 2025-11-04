Мужчина попал в больницу с ранениями после атаки ВСУ на город в ЛНР

Мужчина попал в больницу с ранениями после атаки ВСУ на город в ЛНР Пасечник: мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на Свердловск в ЛНР

ВСУ ударили беспилотником по многоквартирному жилому дому в городе Свердловске Луганской Народной Республики, заявил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, пострадал мирный житель, его госпитализировали.

В полночь киевские боевики совершили очередной бесчеловечный поступок, нанесли удар БПЛА по мирным жителям города Свердловска. В результате пострадал мужчина, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в здании поврежден фасад и выбиты окна, людей эвакуировали. На месте происшествия работает глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев. Вместе со специалистами он оценивает объем нанесенных повреждений, чтобы определить, пригоден ли дом к восстановлению, резюмировал Пасечник.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили 85 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны — Воронежская, Нижегородская, Белгородская, Курская, Липецкая, Волгоградская, Саратовская области, а также Башкирия.