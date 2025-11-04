Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте Военэксперт Дандыкин: Россия может готовить сюрприз для ВСУ на линии фронта

ВС России могут устроить ВСУ сюрприз на фронте, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, ВС РФ ударят там, где у ВСУ сильнее всего ощущается нехватка людей, техники и оборонительных сооружений.

ВСУ пусть опасаются, как бы Россия не устроила сюрприз на фронте, а то Киев разошелся — терроризирует Курскую, Белгородскую области, устраивает диверсии и т.д. Сюрприз устроим там, где ВСУ сильнее всего не хватает людей и техники, где они не смогли и не смогут укрепить оборонительные рубежи. У ВСУ много проблем, несмотря на массовое применение БПЛА, особенно по гражданским объектам, — считает Дандыкин.

Ранее в Харьковской области ликвидировали лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Вусатюка. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

До этого появилась информация, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.