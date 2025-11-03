В Харьковской области ликвидирован лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Вусатюк, сообщает РИА Новости. По данным российских силовых структур, он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров, — рассказал источник.

Ранее, по данным офицера координационного центра, в Судже Курской области обнаружили свыше 200 тел погибших военнослужащих ВСУ. Поисковые мероприятия проводили совместно Минобороны и Следственный комитет России.

До этого источники в российских силовых структурах сообщили о ликвидации элитного подразделения «Дозор» 10-го погранотряда ВСУ. По их информации, подготовленный костяк соединения, обучавшийся за рубежом, был уничтожен в ходе «мясных штурмов». Теперь на командные должности назначают недостаточно опытных офицеров.