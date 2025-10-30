Названа главная причина сохранения энергетики Украины

Энергосистема Украины, из-за которой ВСУ сохраняют способность вести боевые действия, продолжает функционировать благодаря трем атомным электростанциям и масштабной помощи западных стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что, несмотря на демографические и экономические проблемы в стране, генерация энергии продолжается.

У Украины есть запас прочности в плане энергетики. Пока там работают три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Население страны резко сократилось, возможности промышленности резко сократились. Запорожская АЭС не работает. Несмотря на веерные отключения на Украине, генерация идет. Запас прочности есть, страна огромная, есть ТЭЦ. Плюс западная помощь: идут генераторы, топливо. Это главное, пожалуй, в плане помощи. Я уже не говорю об оружии, боеприпасах. Думаю, будет все меньше и меньше у Украины возможностей [вести боевые действия], — пояснил Дандыкин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По его информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.