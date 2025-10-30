Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:50

Названа главная причина сохранения энергетики Украины

Военэксперт Дандыкин: энергетика Украины держится на трех АЭС и помощи Запада

Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Энергосистема Украины, из-за которой ВСУ сохраняют способность вести боевые действия, продолжает функционировать благодаря трем атомным электростанциям и масштабной помощи западных стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что, несмотря на демографические и экономические проблемы в стране, генерация энергии продолжается.

У Украины есть запас прочности в плане энергетики. Пока там работают три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Население страны резко сократилось, возможности промышленности резко сократились. Запорожская АЭС не работает. Несмотря на веерные отключения на Украине, генерация идет. Запас прочности есть, страна огромная, есть ТЭЦ. Плюс западная помощь: идут генераторы, топливо. Это главное, пожалуй, в плане помощи. Я уже не говорю об оружии, боеприпасах. Думаю, будет все меньше и меньше у Украины возможностей [вести боевые действия], — пояснил Дандыкин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По его информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Украина
АЭС
ТЭЦ
атаки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Раскрыты детали продажи билетов на «Щелкунчика» в 2025 году
На форуме «Сообщество» обсудят укрепление национального суверенитета
В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем
В Госдуме рассказали, с каким умыслом Трамп заговорил о ядерных испытаниях
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.