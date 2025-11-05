Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский боец рассказал, как разведчик ВСУ попал в плен ВС РФ

Боец Кольт: разведчик ВСУ попал в плен на Краснолиманском направлении

Снайперы-разведчики разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС боец с позывным Кольт. Украинский солдат уверял, что «совсем недавно попал на фронт и не воевал», однако эти слова звучат неубедительно, отметил он.

По нему было видно, что это человек, который очень давно воюет. По всей видимости, из диверсионно-разведывательной группы, — пояснил Кольт.

Он добавил, что украинский военнослужащий сам сдался в плен. Кольт с товарищем двигались по лесу, когда наткнулись на бойца. Отработать по нему не успели: мужчина упал на землю и поднял руки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут тяжелые бои в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике, который находится в окружении российских войск. По его словам, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.

До этого в МИД России заявили, что в Киеве обеспокоились после данных о пытках на электрическом стуле, постоянных избиениях и экспериментах в украинском плену. Уточнялось, что причина такой реакции в том, что информация правдива.

