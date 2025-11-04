Наступление ВС России на Харьков 4 ноября: десятки трупов, бойня в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 4 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, как развивается бойня в Купянске, где ВСУ оставили десятки трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 4 ноября

Российские войска выдавливают ВСУ из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке, ВКС РФ и артиллерия наносят удары по позициям украинской армии, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске на левом берегу реки Волчьей „Воины Севера“ продвинулись на 250 м. Взяты в плен два военнослужащих 57-й мотопехотной бригады. В лесу западнее Синельниково штурмовики „Бесстрашных“ заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м. На участке фронта Меловое — Хатнее наши штурмовики продвинулись по лесополосам на 400 м. Ударами российской авиации и БПЛА „Герань-2“ уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном», — уточнили авторы.

Российский ударный БПЛА уничтожил пункт временной дислокации резервов 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Зеленого Гая, которые, утверждает источник, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

«Их просто стерли с лица земли», «Сгорели дотла», «От них остался только пепел», — комментируют удар в Telegram.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. „Северяне“ выявляли и уничтожали радиоэлектронное оборудование и расчеты БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях», — добавил канал.

На Купянском направлении продолжается бойня, разворачивается столкновение в районе Фиголевки и Каменки, сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«На Купянском направлении ВСУ предпринимают массу попыток прорваться в город, ВС РФ бьют дронами и артиллерией по бронетехнике и живой силе врага. В районе Великой Шапковки наши летчики нанесли авиаудары по ПВД ВСУ. Севернее по фронту сообщают об активизации боевых действий в районе Фиголевки, а также о продвижении в районе Каменки», — утверждает экс-депутат Рады Олег Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более восьми десятков человек; вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, а также более десятка пунктов управления БПЛА, два склада материальных средств, заявил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно об ударах в Харькове

Ночью 4 ноября Украина вновь столкнулась с масштабной воздушной атакой — волны ударных дронов одновременно атаковали цели в трех областях, в том числе на территории Харьковской области, пишет WarGonzo.

«По предварительным данным, атака была совершена с помощью „Гераней“. Воздушная тревога не стихала над Павлоградом и Синельниковским районом. <...> Группа из почти десяти дронов нанесла удар по Индустриальному району Харькова», — уточнил источник.

Олег Царев утверждает, что удар в Харькове пришелся по промышленной зоне. Украинские СМИ писали о минимум пяти взрывах в областном центре.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как в Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ

В Харьковской области ликвидирован лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Вусатюк, сообщили СМИ. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 ноября: где сбои в России

Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв

Су-25 поразил опорник и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 ноября