04 ноября 2025 в 10:35

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 ноября: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 4 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Амурской, Новосибирской областях и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 4 ноября

Согласно данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы на сбои мобильного интернета поступают из десятков регионов. По сообщениям абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов «Билайна». Сообщения регистрируются из Ярославской, Ростовской областей — по 23%, Иркутской области — 10%, Башкирии, Москвы — по 8%, Амурской, Ивановской, Волгоградской, Саратовской областей — по 5%, Кузбасса, Алтайского края, Ленинградской области — по 3%.

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Сбои наблюдаются в Амурской, Новосибирской областях, на Сахалине, в Москве, Ростовской области, Приморском, Краснодарском краях, Башкирии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 4 ноября

Работу мобильного интернета ограничивают во время действия режима «Беспилотная опасность». Губернаторы регионов зачастую предупреждают об угрозе атаки БПЛА и возможном понижении качества сигнала. Мера принимается в целях противодействия беспилотникам для обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Так, рано утром 4 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об угрозе атаки беспилотников. Об отмене предупреждения глава региона уведомил спустя примерно два часа.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Дежурные силы ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны.

40 БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, 20 — Нижегородской, 10 — Белгородской. Еще шесть дронов сбили над Курской областью, четыре — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и Башкирией, один — над Саратовской.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

