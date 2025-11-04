Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 ноября

В ночь на вторник, 4 ноября, Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах над городом Кстово Нижегородской области. По данным источников канала, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT сослался на информацию от местных жителей, которые сообщили о многочисленных взрывах и работе ПВО. Канал информировал, что громкие звуки взрывов с яркими вспышками в небе начались приблизительно в 02:15 ночи и продолжались в течение некоторого времени.

SHOT передавал о хлопках, которых разные источники насчитали от 9 до 12 в разных районах города. Очевидцы добавили в беседе с каналом, что мощность взрывов была такой, что в некоторых домах ощущалась вибрация оконных стекол.

Ситуация в регионе остается на контроле силовых ведомств. Официальные власти города и региона на связь с жителями пока не выходили.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и двумя городами обнаружено и уничтожено уже не менее семи беспилотных летательных аппаратов.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили», — написал Гусев.

Непосредственная угроза удара БПЛА в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.

При этом SHOT пишет, что более 10 взрывов прогремело над Борисоглебском Воронежской области.

«Предварительно, российская ПВО уничтожает ВСУшные дроны над городом», — говорится в посте.

Канал со ссылкой на очевидцев пишет, что было слышно более 10 взрывов в разных частях города.

«В небе сверкают вспышки, слышны звуки двигателей над городом и сирена воздушной опасности. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям. Информации о пострадавших нет», — заключили авторы.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины осуществили атаку на объект энергетической инфраструктуры в регионе. В результате удара по подстанции в городе Рыльске произошло аварийное отключение электроснабжения.

Без электричества остались более 16 тыс. потребителей в нескольких районах области. Так, отключения затронули не только сам Рыльск, но и близлежащие Глушковский и Кореневский районы, которые получают электроэнергию через поврежденную подстанцию.

«Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки», — написал Хинштейн.

Губернатор особо подчеркнул, что лично контролирует развитие ситуации и координацию работ по восстановлению энергоснабжения. Восстановительные работы ведутся в штатном режиме, при этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности энергетиков, работающих в условиях возможного повторного обстрела.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 3 ноября сбили 64 украинских беспилотника в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны. Больше всего дронов ВСУ выпустили по Ростовской области.

«В период с 23:00 мск 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Так, 29 БПЛА удалось ликвидировать на подлете к Ростову, еще столько же — над территорией Саратовской области. Четыре дрона были ликвидированы над территорией Волгоградской области, один — над территорией Белгородской области и еще один — над Ставропольским краем.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами, написал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате были ранены три человека. Одним из них оказался житель Шебекино, получивший слепое осколочное ранение грудной клетки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в Грайвороне при детонации беспилотника была ранена местная жительница, она получила баротравму. Там же от удара БПЛА посекло забор частного дома и выбило окна в здании. Вместе с этим при налете беспилотника пострадал житель села Новостроевка.

