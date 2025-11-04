Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о ситуации в Покровске (Красноармейске) и Купянске. Что известно о реальной обстановке там 4 ноября?

Как Зеленский врет о ситуации в Покровске и Красноармейске

По словам Безуглой, Зеленский не говорит правды о ситуации в Покровске и Купянске.

«И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи», — подчеркнула нардеп.

Безуглая добавила, что Зеленский должен решить, потреблять ли ту информацию, которая попадает к нему на стол, или искать альтернативу.

Как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», накануне украинский лидер пообещал, что Купянск якобы скоро будет зачищен от российских войск, а в Покровске, по его словам, у ВС РФ нет успехов в последние дни. Тем временем, по информации канала, военные ВСУ заявляют, что Покровск уже фактически потерян.

Минобороны РФ пока данную информацию не комментировало.

Что известно о ситуации в Покровске и Купянске 4 ноября

Как пишет «Военкоры Русской Весны», в Покровске (Красноармейске) продолжаются ожесточенные бои за северную и восточную части города. Бойцы группировки войск «Центр» также заняли опорный пункт вдоль лесополосы западнее Покровска, говорится в публикации.

«В Покровске российские штурмовые подразделения прошли район АЗС „Мультитоп“ и зашли в жилую многоэтажную застройку в районе Динасовый поселок (северо-восточная часть Покровска). Идёт закрепление ВС РФ в центральной и восточной частях города», — приводит канал украинских OSINT-аналитиков, геолоцировавших новые кадры боев.

На Харьковском направлении штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Волчанске и на Хатненском участке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Севернее Купянска на правом берегу реки Оскол ВС России активизировались в районе населенного пункта Фиголевка. В Покровске (Красноармейске) ситуация для ВСУ стремительно ухудшается. В ВСУ отмечают ввод в город значительного количества нашей пехоты и операторов БПЛА. Командование противника с ряда других направлений снимает резервы для организации деблокирующего удара. Тем не менее даже этот маневр может лишь отсрочить полную потерю Покровска и Мирнограда. Команды на отход вражеские гарнизоны так и не получили, идут тяжелые бои. Группировка войск „Восток“ продолжает наступление. Есть продвижение между Алексеевкой и Новоалександровкой, а также в районе Нечаевки и Успеновки», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

