Рой дронов над Ростовом, удары по гражданским: как ВСУ атакуют РФ 3 ноября

Рой дронов над Ростовом, удары по гражданским: как ВСУ атакуют РФ 3 ноября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 64 беспилотника. В Белгородской области ранены три мирных жителя. В аэропорту Саратова были введены ограничения на полеты. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Налет 64 украинских дронов на Россию в ночь на 3 ноября

Силы ПВО в ночь на 3 ноября сбили 64 украинских беспилотника в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись пять регионов страны. Больше всего дронов ВСУ выпустили по Ростовской области.

«В период с 23:00 мск 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Так, 29 БПЛА удалось ликвидировать на подлете к Ростову, еще столько же — над территорией Саратовской области. Четыре дрона были ликвидированы над территорией Волгоградской области, один — над территорией Белгородской области и еще один — над Ставропольским краем.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области из-за удара дронов ВСУ ранены мирные жители

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область беспилотными летательными аппаратами, написал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате были ранены три человека. Одним из них оказался житель Шебекино, получивший слепое осколочное ранение грудной клетки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где у него диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в Грайвороне при детонации беспилотника была ранена местная жительница, она получила баротравму. Там же от удара БПЛА посекло забор частного дома и выбило окна в здании. Вместе с этим при налете беспилотника пострадал житель села Новостроевка.

В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на выполнение авиационных операций. Решение распространялось на прием и выпуск всех воздушных судов, выполняющих рейсы через воздушную гавань регионального центра, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минимум 50 рейсов сорваны в аэропорту Краснодара

Накануне в краснодарском аэропорту было задержано или отменено минимум 50 рейсов из-за ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash. Пассажирам выдали матрасы и одеяла для организации ночлега в помещениях аэровокзала. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В аэропорту Краснодара задержали 28 вылетающих рейсов, включая направления на Москву, Самару, Уфу, Челябинск и Стамбул. В списке также присутствовал международный рейс в Шарм-эш-Шейх. Прибытие 21 рейса было отложено, а один вылетающий рейс полностью отменен.

Читайте также:

Военэксперт раскрыл, может ли Сырский деблокировать Красноармейск за неделю

Назван способ перекрыть снабжение ВСУ в Донбассе

Рогов назвал ключ к освобождению Запорожской области

Названо условие, при котором можно полностью уничтожить ВПК Украины