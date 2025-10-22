Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:24

Названо условие, при котором можно полностью уничтожить ВПК Украины

Генерал Попов: РФ может полностью уничтожить ВПК Украины только ядерным оружием

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия способна уничтожить военно-промышленный комплекс Украины только в случае применения ядерного оружия, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, полностью обезоружить ВСУ не удастся из-за постоянных поставок вооружения от западных стран. Он добавил, что пыл некоторых государств НАТО в контексте поддержки ВСУ уже заметно охладел в связи со сменой администрации в США.

Полностью обезоружить ВСУ не получится, поскольку им поставляют вооружение западные страны. Эта помощь будет составлять примерно 25–30%. Запад может ослабеть или потерять к этому интерес, потому что заглядывает на то, как ведут себя США. Одно дело прошлый президент [Джо Байден], который был крайне агрессивно настроен против РФ и всеми возможностями помогал Украине, подталкивая к этому Европу. Сегодня пришла новая администрация, пыл некоторых стран НАТО немножечко охладился. Это все будет меняться. Но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие, — пояснил Попов.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин заявил, что 2026 год будет стабильным, вероятность начала ядерной войны крайне мала. По его прогнозу, такая же астрологическая картина, как сейчас, наблюдалась с 1946–1947 годов до середины 1980-х, когда шла холодная война, однако она не перешла в горячую фазу.

Украина
США
Россия
ядерное оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.