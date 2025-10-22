Россия способна уничтожить военно-промышленный комплекс Украины только в случае применения ядерного оружия, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, полностью обезоружить ВСУ не удастся из-за постоянных поставок вооружения от западных стран. Он добавил, что пыл некоторых государств НАТО в контексте поддержки ВСУ уже заметно охладел в связи со сменой администрации в США.

Полностью обезоружить ВСУ не получится, поскольку им поставляют вооружение западные страны. Эта помощь будет составлять примерно 25–30%. Запад может ослабеть или потерять к этому интерес, потому что заглядывает на то, как ведут себя США. Одно дело прошлый президент [Джо Байден], который был крайне агрессивно настроен против РФ и всеми возможностями помогал Украине, подталкивая к этому Европу. Сегодня пришла новая администрация, пыл некоторых стран НАТО немножечко охладился. Это все будет меняться. Но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие, — пояснил Попов.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин заявил, что 2026 год будет стабильным, вероятность начала ядерной войны крайне мала. По его прогнозу, такая же астрологическая картина, как сейчас, наблюдалась с 1946–1947 годов до середины 1980-х, когда шла холодная война, однако она не перешла в горячую фазу.