2026 год будет стабильным, вероятность начала ядерной войны крайне мала, сообщил NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его прогнозу, такая же астрологическая картина, как сейчас, наблюдалась с 1946–1947 года до середины 1980-х, когда шла холодная война, однако она не перешла в горячую фазу.

На небе в начале 2026 года будут связаны три высшие планеты. Это обеспечивает общемировую стабильность. Начиная с 1946–1947 года до середины 1980-х на небе была хорошая связь между двумя высшими планетами. Шла холодная война, она не перешла в горячую фазу благодаря этому. В 2026 году такой же расклад. Что касается вероятности ядерной войны, мы можем спать спокойно, — сказал Левин.

Ранее политолог Сергей Караганов заявил, что Россия может быть вынуждена применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Он отметил, что время для такого шага приближается, поскольку американские власти не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из Евросоюза.