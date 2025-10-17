Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:40

Астролог оценил вероятность начала ядерной войны в 2026 году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

2026 год будет стабильным, вероятность начала ядерной войны крайне мала, сообщил NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его прогнозу, такая же астрологическая картина, как сейчас, наблюдалась с 1946–1947 года до середины 1980-х, когда шла холодная война, однако она не перешла в горячую фазу.

На небе в начале 2026 года будут связаны три высшие планеты. Это обеспечивает общемировую стабильность. Начиная с 1946–1947 года до середины 1980-х на небе была хорошая связь между двумя высшими планетами. Шла холодная война, она не перешла в горячую фазу благодаря этому. В 2026 году такой же расклад. Что касается вероятности ядерной войны, мы можем спать спокойно, — сказал Левин.

Ранее политолог Сергей Караганов заявил, что Россия может быть вынуждена применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Он отметил, что время для такого шага приближается, поскольку американские власти не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из Евросоюза.

ядерная война
прогнозы
астрологи
планеты
США
Россия
