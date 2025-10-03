Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:08

В России допустили применение тактического ядерного оружия против ЕС

Политолог Караганов допустил применение тактического ядерного оружия против ЕС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия может быть вынуждена применить тактическое ядерное оружие в ответ на политику «обезумевших европейских противников», заявил политолог Сергей Караганов в интервью журналисту Александру Юнашеву для его Telegram-канала. Эксперт, выступая в кулуарах клуба «Валдай», отметил, что время для такого шага приближается, поскольку США не пойдут на эскалацию ради защиты своих союзников из ЕС.

Я считаю, что время [для применения тактического ядерного оружия] потихонечку наступает. <...> Все мы думаем, что, если будет применено даже ядерное оружие, непременно пойдет эскалация. Американцы никогда на эскалацию не пойдут, — высказался эксперт.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что Россия применит свою ядерную триаду как «главную дубинку» в случае возникновения прямой угрозы национальной безопасности. Данное заявление стало реакцией на сообщения о готовности США передать Украине ракеты Barracuda и намерении НАТО инвестировать в программу F-35 для массового запуска истребителей.

Кроме того, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Тумар заявил, что западные государства активно дискутируют о размещении российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» на территории республики, признавая их действенным инструментом сдерживания. По его словам, данный вид вооружения обладает существенной мощностью и предназначен для использования исключительно в критических обстоятельствах.

Россия
Евросоюз
ядерное оружие
США
