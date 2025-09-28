Западные страны активно обсуждают размещение российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии, поскольку признают их мощным фактором сдерживания, заявил заместитель начальника генштаба белорусской армии Виктор Тумар в интервью «ВоенТВ». По его словам, это оружие обладает значительной мощью и предназначено для применения в крайних ситуациях.

«Орешник» и тактическое ядерное оружие — оружие, которое имеет большое могущество действия и предназначено для того, чтобы применять его только в крайних случаях. <…> Оно является оружием стратегического сдерживания. <…> Почему возникает в информационной сфере вся вот эта шумиха вокруг этого оружия? Потому что они (страны Запада. — NEWS.ru) недовольны этим, потому что это сдерживает непосредственно их, — сказал замглавы генштаба.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН заявил, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» представляет собой исключительно оборонительную меру. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что данный шаг стал вынужденной реакцией для гарантии безопасности республики после того, как ее законные опасения остались без внимания.

Кроме того, Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Украина провоцирует Россию на применение баллистической ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что Москва не оставит без ответа атаки ВСУ на Новороссийск.