В МИД Белоруссии раскрыли причину размещения «Орешника»

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии является сугубо оборонительной мерой, а не бездумной гонкой вооружений, заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН. По его словам, которые передает агентство БелТА, страна была вынуждена пойти на это для гарантии своей безопасности после того, как законные озабоченности республики были проигнорированы.

Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер, — заявил министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».