03 октября 2025 в 10:01

Политолог назвал «главную дубинку» России против НАТО

Политолог Михайлов: в случае угрозы безопасности Россия применит ядерную триаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае прямой угрозы безопасности Россия использует свою «главную дубинку» — ядерную триаду, заявил 360.ru политолог Евгений Михайлов. Так он отреагировал на заявления о готовности США передать Украине ракеты Barracuda и планах НАТО вложиться в программу F-35 для запуска сотен истребителей.

На Западе прекрасно понимают, что если Россия включит свою ядерную дубинку и различные виды тактических и стратегических ракет, то все эти заявления, что сейчас НАТО выставит 400 F-35 против 100 российских истребителей, выглядят смешно, — высказался Михайлов.

Он также добавил, что США выгодно делать заявления о поставках ракет Tomahawk и Barracuda для Украины. Эксперт предположил, что подобные высказывания могут помочь главе Белого дома Дональду Трампу провести ряд сделок. При этом, считает политолог, дальше разговоров Штаты не пойдут.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk и Barracuda, а также других боеприпасов американского производства с дальностью до 800 км. Однако окончательное решение по этим поставкам пока не принято.

