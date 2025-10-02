Администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по территории России. Соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Планируется, что США предоставят Киеву разведывательную информацию для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Американская администрация рассматривает и возможность поставок Украине дальнобойных ракет, таких как Tomahawk и Barracuda, с дальностью около 800 километров. Однако окончательное решение по этим поставкам пока не принято.

В Москве неоднократно заявляли, что западная военная помощь Киеву напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Такие меры не способствуют мирному урегулированию.

Ранее аналитики издания Responsible Statecraft обратили внимание, что Киев не имеет возможности запускать американские дальнобойные ракеты. По их мнению, президент США не согласится расстаться с вооружением из-за его небольших запасов.