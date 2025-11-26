День матери
26 ноября 2025 в 14:28

Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине

Рябков: США продолжают снабжать Украину вооружением и разведданными

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США продолжают поставлять Украине вооружение и разведывательные данные, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он напомнил, что на саммите в Анкоридже 15 августа был сформирован «комплекс российско-американских взаимопониманий», при определенных условиях они могли стать фундаментом для всеобъемлющего урегулирования, сообщает ТАСС.

Ранее отчет инспекции Министерства обороны Соединенных Штатов показал, что задержка поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative достигла 18 месяцев. В общей сложности к 30 ноября 2024 года не было поставлено более 336 тыс. снарядов. Это больше 55% от заказанного объема.

До этого сообщалось, что США перенаправили почти $30 млн, предназначавшиеся Украине, на развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. Грант будет использован для разработки демонстрационной установки, предназначенной для извлечения и очистки этих веществ из имеющихся промышленных отходов.

