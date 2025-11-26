День матери
26 ноября 2025 в 07:12

Пентагон выявил задержку в поставках боеприпасов Украине в полтора года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Задержка поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative достигла 18 месяцев, о чем свидетельствует отчет инспекции Министерства обороны Соединенных Штатов. Установлено, что в общей сложности к 30 ноября 2024 года недопоставлено более 336 тыс. снарядов. Это больше 55% от заказанного объема, передает РИА Новости.

По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до 18 месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок, — следует из документа.

Уточняется, что проверка охватила семь контрактов на $1,9 млрд. Из них $1,6 млрд приходилось на боеприпасы.

Ранее США перенаправили почти $30 млн, предназначавшиеся Украине, на развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. Грант будет использован для разработки демонстрационной установки, предназначенной для извлечения и очистки этих веществ из имеющихся промышленных отходов.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL. В рамках нее страны ЕС закупают американские вооружения для Украины.

