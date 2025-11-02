Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих Минимум 50 рейсов задержали или отменили в аэропорту Краснодара из-за атаки ВСУ

В краснодарском аэропорту было задержано или отменено минимум 50 рейсов из-за ночной атаки беспилотников ВСУ, пишет Telegram-канал Mash. Пассажирам выдали матрасы и одеяла для организации ночлега в помещениях аэровокзала.

В настоящее время в аэропорту курортного города задержаны 28 вылетающих рейсов, включая направления в Москву, Самару, Уфу, Челябинск и Стамбул. В списке также присутствует международный рейс в Шарм-эль-Шейх. Прибытие 21 рейса отложено, а один вылетающий рейс полностью отменен.

Ранее аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и отправку самолетов. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также сообщалось, что для жителей Красноярска открывается новое авиационное сообщение с вьетнамским курортом Нячанг. Авиакомпания Vietjet Air будет выполнять рейсы два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на полеты для трех крупных аэропортов Приволжского региона. Решение затронуло воздушные гавани Казани, Оренбурга и Ульяновска, где был приостановлен прием и выпуск воздушных судов.