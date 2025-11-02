Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 16:06

Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих

Минимум 50 рейсов задержали или отменили в аэропорту Краснодара из-за атаки ВСУ

Терминал аэропорта Краснодара Терминал аэропорта Краснодара Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

В краснодарском аэропорту было задержано или отменено минимум 50 рейсов из-за ночной атаки беспилотников ВСУ, пишет Telegram-канал Mash. Пассажирам выдали матрасы и одеяла для организации ночлега в помещениях аэровокзала.

В настоящее время в аэропорту курортного города задержаны 28 вылетающих рейсов, включая направления в Москву, Самару, Уфу, Челябинск и Стамбул. В списке также присутствует международный рейс в Шарм-эль-Шейх. Прибытие 21 рейса отложено, а один вылетающий рейс полностью отменен.

Ранее аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и отправку самолетов. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также сообщалось, что для жителей Красноярска открывается новое авиационное сообщение с вьетнамским курортом Нячанг. Авиакомпания Vietjet Air будет выполнять рейсы два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на полеты для трех крупных аэропортов Приволжского региона. Решение затронуло воздушные гавани Казани, Оренбурга и Ульяновска, где был приостановлен прием и выпуск воздушных судов.

БПЛА
аэропорты
Краснодар
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.