13 октября 2025 в 12:02

Авиакомпания Vietjet Air запустила рейсы из Красноярска в Нячанг

Фото: Xinhua/Global Look Press

Жители Красноярска смогут улететь на вьетнамский курорт Нячанг благодаря новому рейсу авиакомпании Vietjet Air. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, передает Telegram-канал аэропорта российского города.

Аэропорт Красноярск встретил первый рейс Vietjet Air. Сегодня в нашем аэропорту состоялось историческое событие: на перрон впервые приземлился Airbus A-330 Vietjet Air — самолет крупнейшего лоукостера Вьетнама, — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в России по итогам года рассмотрят вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

Также турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что российским туристам при посещении Малайзии следует обратить внимание на ключевые достопримечательности страны, такие как башня Петронас и голландская ратуша. По ее мнению, это государство в Юго-Восточной Азии предлагает уникальное сочетание современной архитектуры, древних храмов и природных красот, что делает его привлекательным направлением для путешественников.

