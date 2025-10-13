Авиакомпания Vietjet Air запустила рейсы из Красноярска в Нячанг

Жители Красноярска смогут улететь на вьетнамский курорт Нячанг благодаря новому рейсу авиакомпании Vietjet Air. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, передает Telegram-канал аэропорта российского города.

Аэропорт Красноярск встретил первый рейс Vietjet Air. Сегодня в нашем аэропорту состоялось историческое событие: на перрон впервые приземлился Airbus A-330 Vietjet Air — самолет крупнейшего лоукостера Вьетнама, — гласит сообщение пресс-службы.

