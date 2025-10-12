Россиянам рассказали, что следует посетить в Малайзии

Российским туристам при посещении Малайзии следует обратить внимание на ключевые достопримечательности страны, такие как башни Петронас и Голландскую ратушу, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее мнению, это государство в Юго-Восточной Азии предлагает уникальное сочетание современной архитектуры, древних храмов и природных красот, что делает его привлекательным направлением для путешественников.

В Малайзии стоит посетить Куала-Лумпур и посмотреть местные башни-близнецы Петронас. Они символизируют гордость и прогресс, которые достигла Малайзия за свою историю. Также рекомендую посетить храм Шри Махамариамман — древнейший индуистский храм, который является одной из важнейших святынь для последователей этой религии. Не забудьте про старый город в Малакке, где находится Голландская ратуша — еще одна интересная достопримечательность. В целом Малайзия изобилует природными красотами и впечатляющими местами, — пояснила Ансталь.

Она добавила, что азиатские страны удивляют своим быстрым развитием и множеством достопримечательностей. Поэтому, по ее словам, такие государства, как Малайзия, нужно посещать для расширения кругозора и повышения культурной осведомленности.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что российские туристы станут чаще посещать Китай, который способен удивить их разнообразием вариантов для отдыха — от ультрасовременных мегаполисов до живописных сельских ландшафтов. По его словам, страна сочетает в себе древние традиции с передовыми технологиями, что делает ее привлекательной для самых разных людей.