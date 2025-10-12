Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 05:00

Россиянам рассказали, что следует посетить в Малайзии

Турэксперт Ансталь: в Малайзии стоит увидеть башни Петронас и Голландскую ратушу

Здание Стадтуйс, церковь Христа Малакка и башня с часами на голландской площади, город наследия ЮНЕСКО Малакка, Малайзия Здание Стадтуйс, церковь Христа Малакка и башня с часами на голландской площади, город наследия ЮНЕСКО Малакка, Малайзия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам при посещении Малайзии следует обратить внимание на ключевые достопримечательности страны, такие как башни Петронас и Голландскую ратушу, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее мнению, это государство в Юго-Восточной Азии предлагает уникальное сочетание современной архитектуры, древних храмов и природных красот, что делает его привлекательным направлением для путешественников.

В Малайзии стоит посетить Куала-Лумпур и посмотреть местные башни-близнецы Петронас. Они символизируют гордость и прогресс, которые достигла Малайзия за свою историю. Также рекомендую посетить храм Шри Махамариамман — древнейший индуистский храм, который является одной из важнейших святынь для последователей этой религии. Не забудьте про старый город в Малакке, где находится Голландская ратуша — еще одна интересная достопримечательность. В целом Малайзия изобилует природными красотами и впечатляющими местами, — пояснила Ансталь.

Она добавила, что азиатские страны удивляют своим быстрым развитием и множеством достопримечательностей. Поэтому, по ее словам, такие государства, как Малайзия, нужно посещать для расширения кругозора и повышения культурной осведомленности.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что российские туристы станут чаще посещать Китай, который способен удивить их разнообразием вариантов для отдыха — от ультрасовременных мегаполисов до живописных сельских ландшафтов. По его словам, страна сочетает в себе древние традиции с передовыми технологиями, что делает ее привлекательной для самых разных людей.

Малайзия
Азия
советы
туристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житомирцы массово перешли на русский язык при общении
Самая нужная закуска на зиму! Готовим простую аджику из помидоров и чеснока
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 октября
К чему снится сыр: раскроем значение сна для мужчины и женщины
Диетолог назвала два способа отучить себя есть сладкое
Роналду, Месси, Мбаппе: сколько зарабатывают лучшие футболисты мира
В МИД Ирана раскрыли содержание сообщения от Израиля и России
Россиянам рассказали об изменении в сфере ЖКХ
Мощный прилет по наемникам ВСУ в Одессе: успехи ВС РФ к утру 12 октября
Сон о родах: новые начинания и изменения в жизни
Отбывающий срок за педофилию экс-вокалист Lostprophets умер в тюрьме
Ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ
Россиянам рассказали, что следует посетить в Малайзии
Смерть матери, «Россияночка», встреча с мужем: как Кадышева стала звездой
Делегация ХАМАС отказалась от участия в подписании соглашения по Газе
Идея обязательной медиации при разводе нашла сторонников в Госдуме
В Госдуме рассказали, будет ли полный перевод пенсий в цифровой рубль
Симптомы, осложнения, чем опасна: терапевт развеяла главные мифы о ветрянке
Под Курском из-за атаки FPV-дрона погиб пенсионер
ПВО устроила теплый прием дронам ВСУ над российским регионом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами
Общество

Посадите осенью — и получите голубое чудо: этот цветок образует плотные ковры с помпонами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.