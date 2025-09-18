Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:27

«Фантастическое разнообразие»: названы семь главных причин посетить Китай

Доцент Щербаченко: Китай удивит туристов разнообразием вариантов для отдыха

Памятник Huguang Guild Hall в городе Чунцин, Китай Памятник Huguang Guild Hall в городе Чунцин, Китай Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы станут чаще посещать Китай, который способен удивить их разнообразием вариантов для отдыха — от ультрасовременных мегаполисов до живописных сельских ландшафтов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, страна сочетает в себе древние традиции с передовыми технологиями, что делает ее привлекательной для самых разных людей.

Стоит ли ехать в Поднебесную? Безусловно, стоит. Китай — это страна невероятного контраста, где древние традиции переплетаются с ультрасовременными технологиями. Это уникальный опыт по нескольким причинам. Китай обладает древней и самобытной культурой. Там присутствует фантастическое разнообразие: от мегаполисов вроде Шанхая и Пекина до живописных сельских ландшафтов. Поездка в Китай — это гастрономическое приключение. Китайская кухня разнообразна и может стать одной из причин для посещения страны, — пояснил Щербаченко.

По его словам, упрощение процедуры въезда в Поднебесную не только сэкономит деньги и время путешественников, но и снимет психологический барьер. Также доцент добавил, что жители Дальнего Востока теперь могут посетить Китай даже в рамках туров выходного дня.

Исчезает необходимость тратить время, деньги и силы на сбор документов, подачу их в визовый центр и ожидание решения. Это убирает психологический барьер. Это импульс для спонтанных поездок — теперь можно решить поехать в Китай на выходные или в рамках более длительного путешествия по Азии без предварительного планирования визы. Это особенно привлекательно для туристов с Дальнего Востока. Упрощение доступа само по себе вызывает повышенный интерес к стране. Люди, которые раньше не рассматривали Китай из-за «визовой волокиты», теперь начнут изучать эту возможность. Укрепление связей, так как безвизовый режим — это символ углубления двусторонних отношений. Он стимулирует не только туризм, но и деловые, культурные и образовательные обмены, — резюмировал Щербаченко.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что во время визита в Китай туристы могут загадать желания у статуи Большого Будды в Гонконге. По ее словам, в этом районе также можно прогуляться и сделать красивые фотографии.

