Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание Турэксперт Ансталь: у статуи Большого Будды в Гонконге можно загадать желание

Во время визита в Китай туристы могут загадать желания у статуи Большого Будды в Гонконге, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в этом районе также можно прогуляться и сделать красивые фотографии.

Можно посетить Храм Неба [в Пекине] и доехать до Большого Будды. Посмотреть и загадать желание — это тоже интересно, и можно сделать классные фотки. Можно также съездить в Летний дворец [в Пекине] и прогуляться по набережной Вайтань [в Шанхае]. В целом Китай — это очень красивая страна, — объяснила Ансталь.

Турэксперт посоветовала обязательно посетить Великую Китайскую стену, особенно ее участок Мутяньюй. Также среди знаковых достопримечательностей она выделила Терракотовую армию — захоронение полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора объединенного Китая.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.