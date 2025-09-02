Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:48

Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание

Турэксперт Ансталь: у статуи Большого Будды в Гонконге можно загадать желание

Cтатуя Большого Будды в Гонконге Cтатуя Большого Будды в Гонконге Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время визита в Китай туристы могут загадать желания у статуи Большого Будды в Гонконге, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что в этом районе также можно прогуляться и сделать красивые фотографии.

Можно посетить Храм Неба [в Пекине] и доехать до Большого Будды. Посмотреть и загадать желание — это тоже интересно, и можно сделать классные фотки. Можно также съездить в Летний дворец [в Пекине] и прогуляться по набережной Вайтань [в Шанхае]. В целом Китай — это очень красивая страна, — объяснила Ансталь.

Турэксперт посоветовала обязательно посетить Великую Китайскую стену, особенно ее участок Мутяньюй. Также среди знаковых достопримечательностей она выделила Терракотовую армию — захоронение полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора объединенного Китая.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

Китай
Пекин
туризм
советы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.