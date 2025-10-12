Судьбу рейсов Москва — Пхеньян определят до конца года Козлов: увеличение числа авиарейсов Москва — Пхеньян рассмотрят в конце года

Вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет проанализирован по итогам года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, передает ПРАЙМ. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

Посмотрим в конце года, — сказал Козлов.

Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind. В настоящее время полеты совершаются один раз в месяц.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного. Не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.

