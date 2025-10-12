Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 12:50

Судьбу рейсов Москва — Пхеньян определят до конца года

Козлов: увеличение числа авиарейсов Москва — Пхеньян рассмотрят в конце года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет проанализирован по итогам года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, передает ПРАЙМ. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

Посмотрим в конце года, — сказал Козлов.

Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind. В настоящее время полеты совершаются один раз в месяц.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного. Не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.

До этого турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что российским туристам при посещении Малайзии следует обратить внимание на ключевые достопримечательности страны, такие как башня Петронас и голландская ратуша. По ее мнению, это государство в Юго-Восточной Азии предлагает уникальное сочетание современной архитектуры, древних храмов и природных красот, что делает его привлекательным направлением для путешественников.

