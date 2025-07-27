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27 июля 2025 в 17:32

Россия хочет открыть новые пути сообщения с КНДР

Глава Минприроды РФ Козлов: Москва рассматривает расширение сообщения с КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия рассматривает все возможности расширения сообщения с КНДР, в том числе морского и паромного, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, не исключена и возможность запуска прямых авиарейсов на новый курорт Вонсан.

При этом Козлов подчеркнул, что дальнейшая частота полетов из Москвы в Пхеньян будет определена по результатам анализа трафика. Пока рейсы будут осуществляться раз в месяц.

27 июля авиакомпания Nordwind выполнит первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян, столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Компания получила допуск от Росавиации в начале июня. Перевозчику разрешено выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю. Первый рейс в Пхеньян должен вылететь в 19:00 из аэропорта Шереметьево.

Тем временем гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что за путевку на северокорейский курорт на восемь дней придется выложить 150 тысяч рублей за одного человека. По ее словам, местные отели не используют схему «все включено», однако могут предоставить туристам отдых на достойном уровне.

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