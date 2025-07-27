Москва — Пхеньян: когда начнутся авиарейсы в КНДР, сколько стоит билет

Москва — Пхеньян: когда начнутся авиарейсы в КНДР, сколько стоит билет

В ближайшее время авиакомпании России начнут регулярные перелеты в столицу КНДР. Когда полетит первый рейс, сколько стоят билеты, какие курорты Северной Кореи доступны для россиян, как Пхеньян помогает России победить в СВО?

Когда состоится первый рейс из Москвы в Пхеньян

27 июля авиакомпания Nordwind выполнит первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян, столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Компания получила допуск от Росавиации в начале июня. Перевозчику разрешено выполнять полеты с частотой до двух раз в неделю.

Первый рейс в Пхеньян должен вылететь в 19:00 из аэропорта Шереметьево. Приземлится борт в 09:05 по местному времени в пхеньянском аэропорту Сунан.

В других аэропортах России также прорабатывают возможные варианты запуска прямых рейсов в Северную Корею. Ранее стало известно, что возможность запуска прямых рейсов рассматривают в аэропортах Уфы (столицы Башкирии) и Казани (столицы Татарстана). В 2025 году из Казани могут начать летать прямые рейсы в Абу-Даби (ОАЭ) и Тегеран (Иран).

Самолеты из Москвы в Пхеньян прекратили летать еще в прошлом веке, в середине 1990-х годов. Долгое время единственным авиарейсом в столицу КНДР были рейсы авиакомпании Air Koryo из Владивостока.

17 июня 2025 года между Москвой и Пхеньяном возобновилось прямое железнодорожное сообщение, оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С 19 июня вновь начали курсировать поезда между Пхеньяном и Хабаровском.

Проводник во время прибытия пассажирского поезда Пхеньян — Москва на Ярославский вокзал Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько стоит авиабилет в КНДР

Авиакомпания Nordwind сообщила, что полет в Пхеньян выполняется на широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 777-200ER. Время в пути составит чуть более восьми часов.

Цены на билеты в Пхеньян начинались от 44,6 тыс. рублей. Обратный рейс состоится 29 июля, стартовая цена билетов была от 44,9 тыс. руб.

Согласно данным сайта авиакомпании, распроданы все билеты на рейс Москва — Пхеньян 27 июля и на обратный рейс 29 июля. Далее рейсы будут выполняться с частотой один раз в месяц для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Какие курорты КНДР доступны для россиян

В 2025 году спрос на туры в КНДР увеличился на 150% по сравнению с прошлым годом. За первую половину 2025 года больше 2000 россиян побывали на отдыхе в Северной Корее и высоко оценили увиденное.

Ключевым курортом для россиян в КНДР является открытый в 2025 году «Вонсан-Кальма» — изолированный курорт на северном побережье Корейского полуострова. Стоимость недельного тура составляет порядка 144 тыс. рублей с человека.

Как Пхеньян помогает России победить в СВО

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов официально подтвердил участие бойцов из Северной Кореи в освобождении Курской области от сил вторжения ВСУ.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул Герасимов.

Корейская народная армия Фото: Elizabeth Bai/Xinhua/Global Look Press

По оценкам западных СМИ, в отражении вторжения на территорию России принимали участие 10--11 тыс. корейских военных. Сотрудничество между РФ и КНДР расширяется: японский госканал NHK со ссылкой на «дипломатические источники в РФ и на Западе» утверждает, что Пхеньян направит 25 тысяч рабочих в Татарстан. В обмен на помощь северокорейцев научат боевой работе с БПЛА.

В конце июня член парламента Южной Кореи Ли Сонг Квон по итогам закрытого брифинга с представителями Национальной разведывательной службы объявил, что КНДР готовится вновь послать свои войска на помощь России в июле или августе. 2 июля источники в украинской и американской разведке сообщили, что Пхеньян может отправить 25--30 тысяч военнослужащих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров побывал с визитом в Пхеньяне 11 июля. На встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном обсуждалось стратегическое сотрудничество.

«Мы обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. <…> Наши корейские друзья подтвердили свою крепкую поддержку всем целям специальной военной операции, а также действиям руководства и ВС РФ России», — объявил Лавров.

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