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12 июля 2025 в 13:23

Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала на видео

Появились кадры встречи Лаврова и Ким Чен Ына на яхте в Вонсане

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на яхте в курортном городе Вонсан, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». На представленных кадрах дипломат и глава КНДР тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Очень рад вас видеть, — сказал Лавров.

Ранее на переговорах в Вонсане министр иностранных дел России и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили планы по организации морского сообщения между двумя странами. Среди рассматриваемых вариантов — запуск паромного сообщения. Лавров отметил, что после пандемийных ограничений уже восстановлено авиасообщение по маршрутам Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян, а постепенная отмена остальных ограничений создаст дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества.

Также Лавров оценил предложение лидера КНДР о поддержке России в рамках специальной военной операции и подчеркнул, что конкретный формат такой помощи полностью определяется северокорейской стороной. При этом глава МИД благодарил Пхеньян за помощь в этом вопросе.

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