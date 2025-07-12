Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала на видео

Встреча Лаврова и Ким Чен Ына на яхте попала на видео Появились кадры встречи Лаврова и Ким Чен Ына на яхте в Вонсане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на яхте в курортном городе Вонсан, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». На представленных кадрах дипломат и глава КНДР тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Очень рад вас видеть, — сказал Лавров.

Ранее на переговорах в Вонсане министр иностранных дел России и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили планы по организации морского сообщения между двумя странами. Среди рассматриваемых вариантов — запуск паромного сообщения. Лавров отметил, что после пандемийных ограничений уже восстановлено авиасообщение по маршрутам Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян, а постепенная отмена остальных ограничений создаст дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества.

Также Лавров оценил предложение лидера КНДР о поддержке России в рамках специальной военной операции и подчеркнул, что конкретный формат такой помощи полностью определяется северокорейской стороной. При этом глава МИД благодарил Пхеньян за помощь в этом вопросе.