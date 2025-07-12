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12 июля 2025 в 10:27

«Не было причин»: Лавров о помощи КНДР в Курской области

Лавров заявил, что РФ не имела причин отказываться от помощи КНДР под Курском

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия отвечает на предложения лидера КНДР Ким Чен Ына о поддержке в рамках специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной переговорам дипломата с северокорейским коллегой Цой Сон Хи в Вонсане. Глава ведомства подчеркнул, что Пхеньян сам определяет формат данной помощи, передает ТАСС.

Мы реагируем на предложения руководителя КНДР, председателя государственных дел [Ким Чен Ына]. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве, — сказал Лавров.

Лавров прибыл с визитом в Северную Корею в пятницу, 11 июля. Его самолет сел в воздушной гавани Вонсана, где 1 июля состоялось открытие прибрежной туристической зоны. Российский министр пробудет в Северной Корее до 13 июля.

Ранее Лавров заявил, что передал секретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Украины Владимира Зеленского, советника офиса президента Михаила Подоляка, главы офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля об уничтожении русских. Встреча состоялась в Куала-Лумпуре.

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