Лавров поделился с Рубио подборкой цитат Зеленского о русских Лавров заявил, что передал выжимку цитат Зеленского о русских Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передал секретарю США Марко Рубио подборку цитат президента Украины Владимира Зеленского, советника офиса президента Михаила Подоляка, главы офиса президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля об уничтожении русских. Встреча состоялась в Куала-Лумпуре, отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН, трансляция которой доступна на Rutube.

Я вчера Марко Рубио передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости «уничтожать русню», — сказал Лавров.

По словам министра, территориальная целостность нужна Украине для физического уничтожения несогласных и подавления прав русскоязычных граждан. Рубио забрал переданные российской стороной цитаты, подчеркнул Лавров.

Лавров также заявил, что не обсуждал на переговорах с госсекретарем США материал CNN о якобы угрозах американского лидера Дональда Трампа «бомбить» Москву. По его словам, на повестке дня были «серьезные вещи».

До этого глава Министерства иностранных дел РФ назвал восстановление двустороннего диалога между Россией и Соединенными Штатами небыстрым процессом. Тем не менее реставрация отношений Москвы и Вашингтона станет благом для всего мира, подчеркнул он.