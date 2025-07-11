«Серьезные вещи»: Лавров раскрыл детали разговора с Рубио по угрозам Трампа Лавров: на встрече с Рубио не обсуждались угрозы Трампа в адрес Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не обсуждал на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио материал CNN о якобы угрозах американского лидера Дональда Трампа «бомбить» Москву. На пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре он рассказал, что на повестке встречи были серьезные вопросы.

Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали, — подчеркнул Лавров.

Ранее российский министр раскритиковал слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о необходимости восстановления военного лидерства Германии в Европе. Заявления политика отдают нацистской риторикой, констатировал Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что Мерц произнес фразу о том, чтобы «вновь» сделать страну ведущей военной силой, даже не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.

Также Лавров сообщал, что руководство Европы в лице лидеров Германии, Франции и Британии намерено снова поднять регион для войны с Россией. Таким образом он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ, что дипломатические способы урегулирования конфликта на Украине исчерпаны.