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11 июля 2025 в 10:12

Лавров обвинил руководство Европы в желании развязать войну с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство Европы в лице лидеров Германии, Франции и Британии намерено снова поднять регион для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре, мероприятие транслировала пресс-служба ведомства. Таким образом он прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что дипломатические способы урегулирования конфликта на Украине исчерпаны.

Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории, и пытается по большому счету вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, для войны против России, — констатировал Лавров.

Глава ведомства также отметил, что заявления Мерца отдают нацистской риторикой. Он обратил внимание на призыв политика восстановить военное лидерство Германии в Европе. Лавров подчеркнул, что Мерц произнес данную фразу, даже не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.

МИД РФ
Сергей Лавров
Европа
Германия
Фридрих Мерц
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