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11 июля 2025 в 18:33

Лавров прилетел в северокорейский Вонсан

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Северную Корею, передает ТАСС. Согласно имеющейся информации, самолет главы МИД осуществил посадку в воздушной гавани Вонсана, где 1 июля состоялось открытие прибрежной туристической зоны.

В Вонсане у Лаврова запланирована встреча с руководителем внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегических переговоров на уровне глав МИД, уточнила представитель российского министерства Мария Захарова. Лавров будет пребывать на территории Северной Кореи до 13 июля.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ заявил о готовности России и Венгрии объединить усилия в рамках обеспечения безопасности своих соотечественников на украинской территории. Оба государства осуждают насильственную украинизацию и дискриминацию, подчеркнул он. Лавров напомнил о законах, принятых на Украине вопреки ее же конституции, основной целью которых является полное искоренение русского языка в стране. При этом украинизация коснулась не только русскоязычное население, но и представителей других этнических общин, сказал министр.

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