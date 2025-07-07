Лавров обратился к Венгрии с неожиданным предложением по Украине Лавров предложил Венгрии объединиться ради защиты соотечественников на Украине

Россия и Венгрия готовы объединить усилия в защите своих соотечественников на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet. По его словам, обе страны выступают против насильственной украинизации и дискриминации.

В Будапеште об этом прекрасно знают. Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Киев, вопреки собственной конституции и международным обязательствам, принял законы, направленные на полное вытеснение русского языка и культуры. Он добавил, что принудительная украинизация затронула не только русскоязычных, но и представителей других этнических общин — венгерской, румынской, польской, болгарской, армянской, белорусской и греческой.

Ранее сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ заявила, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским дискриминируют более миллиона румын. При этом, уточнила она, Бухарест может стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой, чтобы восстановить мир в регионе.