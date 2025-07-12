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12 июля 2025 в 10:29

Россия планирует возобновить морское сообщение с одной страной

Лавров заявил, что Россия и КНДР возобновят морское сообщение

Между Россией и КНДР планируют запустить морское сообщение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Он уточнил, что обсуждалась перспектива спустить на воду паромы, передает ТАСС.

Планируется возобновить и морское сообщение, — сказал он.

Лавров напомнил, что уже возобновлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Глава МИД отметил — после вынужденной паузы, вызванной пандемией, ограничения постепенно снимаются, что откроет новые возможности для сотрудничества.

Отдельное внимание уделяется развитию туристического направления, добавил Лавров, подчеркнув заинтересованность партнеров в том, чтобы в страну приезжали россияне. Эти шаги, по мнению сторон, будут способствовать укреплению двусторонних связей на различных уровнях.

Ранее Лавров назвал «непобедимым братством» отношения между Россией и Северной Кореей. Именно таким определением изначально охарактеризовали власти КНДР подписанный двумя государствами базовый стратегический договор, напомнил министр. По его словам, эта оценка получила зримое подтверждение в ходе боевых действий на территории Курской области.

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