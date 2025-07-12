«Непобедимое братство»: Лавров высказался об отношениях с одной страной

«Непобедимое братство»: Лавров высказался об отношениях с одной страной Лавров: участие КНДР в освобождении Курской области говорит о боевом братстве

Отношения между Москвой и Пхеньяном можно охарактеризовать как «непобедимое братство», сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Лаврова. Дипломат во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане отметил, что такое определение было первоначально предложено северокорейской стороной при оценке нового базового стратегического договора между двумя странами.

В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится с официальным визитом в КНДР, его самолет приземлился в аэропорту Вонсана, где 1 июля открыли новую прибрежную туристическую зону. В программе визита значатся переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи. Визит Лаврова в КНДР продлится до 13 июля.

До этого дипломат передал главе Госдепа Марко Рубио подборку высказываний украинских официальных лиц, включая президента Владимира Зеленского, советника главы офиса президента Михаила Подоляка, руководителя администрации президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Эти цитаты, по словам Лаврова, содержали призывы к уничтожению русского населения.